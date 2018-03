Limite de horário para aula preocupa autoescola Instrutores e donos de autoescola paulistas estão preocupados com a nova lei federal que torna obrigatórias as aulas noturnas de direção para quem quer tirar habilitação de motorista. O problema é que há, no Estado, uma portaria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) que limita o funcionamento das autoescolas até as 20h - o que deixaria menos de duas horas livres para cumprir as aulas.