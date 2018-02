Limite de 60 km/h na Radial Leste começa hoje

Com as mudanças, terão esse limite a Radial, em toda a extensão, o Elevado Costa e Silva (Minhocão) e a Avenida Francisco Matarazzo. A companhia manteve o limite de 50 km/h nas curvas do Minhocão. Nas vias abaixo do Elevado - Avenida General Olímpio da Silveira e Amaral Gurgel -, as velocidades serão uniformizadas em 60 km/h.

As mudanças nos limites fazem parte de uma política de padronização das velocidades e começaram no início de 2010, nas Avenidas 23 de Maio e Rubem Berta. Ambas passaram de 80 km/h para 70 km/h. Outras cinco vias já tiveram a velocidade redimensionada: Avenidas Domingos de Morais, Noé de Azevedo, Indianópolis, Ruas Vergueiro e Sena Madureira. Nessas vias, o motorista deve manter-se em velocidade inferior a 60 km/h.

As próximas reduções serão nas Avenidas Luís Dumont Villares, General Ataliba Leonel, Santos Dumont, Washington Luís, Teotônio Vilela, Duque de Caxias, Brás Leme, Abraão de Morais, Pacaembu e Rio Branco.