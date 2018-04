A Associação dos Servidores Civis do Brasil tinha a posse precária do terreno do Canecão desde 1950 e sublocou a área para a casa de shows em 1967. No mesmo ano, a União doou o terreno para a universidade. Depois de 39 anos de batalha judicial, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a UFRJ é a dona do terreno e a 3.ª Vara executou a sentença. A universidade vai recorrer.