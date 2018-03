Liminar suspende construção do Parque 9 de Julho A Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Capital obteve liminar em ação civil pública movida contra o Estado e o Município, suspendendo a construção do Parque 9 de Julho, que teria três quartos de sua área dentro do corpo d"água da Guarapiranga. O juiz considerou a possibilidade de degradação.