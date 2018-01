Liminar permite que Aeroporto de Congonhas funcione das 6h às 23h

A Justiça Federal em São Paulo acaba de conceder liminar em favor da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) permitindo que o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, permaneça funcionando das 6h às 23h. A decisão é válida até 10 de abril, quando a justiça deverá se manifestar sobre o mérito da ação interposta pelo advogados da estatal.

Durante esse período, a Prefeitura de São Paulo fica impedida de aplicar multas ou sanções à Infraero. A Secretária Municipal do Verde e do Meio Ambiente havia solicitado que a estatal reduzisse a quantidade de voos e o horário de funcionamento do terminal aéreo, alegando querer diminuir os transtornos das atividades. A vizinhança costuma reclamar do barulho e dos riscos que Congonhas provoca na região.

O prazo solicitado pela gestão do prefeito Gilberto Kassab acabaria amanhã, mas agora depende do julgamento de mérito da ação. A Infraero afirma que não compete a Prefeitura legislar sobre o funcionamento do local. Já a secretaria diz que a questão é sobre o uso de solo, e que cabe ao município estabelecer regras.

Caso o pedido da Prefeitura fosse atendido, o funcionamento de Congonhas iria ser das 7h às 22h, de segunda a sábado, e das 9h às 22h, aos domingos - duas e quatro horas a menos, respectivamente, do que o horário atual.