Liminar manda suspender divulgação de salários de servidores

Liminar concedida em ação impetrada pela Federação dos Servidores Públicos Municipais manda que a prefeitura paulistana suspenda imediatamente a divulgação dos salários pagos aos funcionários.

Kassab divulga vencimentos e servidores vão à Justiça

Outras entidades representativas do funcionalismo também entraram com ações na Justiça, e segundo a presidente do Sindesp, sindicato dos trabalhadores da administração municipal e autarquias, Irene Batista de Paula, é possível que novas liminares venham a ser concedidas.

A administração de Gilberto Kassab (DEM) havia lançado na internet, na terça-feira, 16, num portal dedicado à transparência das contas públicas, tabelas com os salários de todos os servidores do município. As entidades consideraram a medida uma violação da privacidade do funcionário e uma fonte de risco pessoal.

Pela lista, fica impossível saber o que se trata de salário bruto e o que são vencimentos com incorporações diversas, como casos de indenizações trabalhistas, reposições salariais referentes à década de 80, evolução funcional e pagamentos atrasados.