Liminar do TJ do Rio proíbe empresa de cobrar taxa extra por marcação de lugar Uma liminar do Tribunal de Justiça do Rio proíbe desde anteontem a empresa Webjet Linhas Aéreas de cobrar qualquer valor extra sobre a marcação de assentos. A empresa também não pode impor custo adicional na compra de passagem pela internet ou acréscimo pela compra parcelada. Em caso de não cumprimento, a multa por ocorrência é de R$ 50 mil.