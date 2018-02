Light admite que outros bueiros podem explodir O presidente da Light, Jerson Kellman, admitiu ontem que novas explosões em bueiros da empresa de energia podem ocorrer no Rio. Sexta-feira à noite, um explodiu na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, ferindo 5 pessoas. Ele disse que a rede subterrânea tem problemas, mas garantiu que vai acelerar a troca de equipamentos que seria concluída apenas no fim do ano. Segundo Kellman, a explosão de sexta foi causada por um transformador que estava na lista para ser trocado. A Light prometeu indenizar os feridos.