Light aceita multa por explosão de bueiro A Light, concessionária de energia elétrica do Rio, aceitou, pela primeira vez, incluir no Termo de Ajustamento de Conduta, em negociação com o Ministério Público do Rio, previsão de multa para cada explosão de bueiro na cidade. Com valor proposto de R$ 100 mil, a decisão foi anunciada ontem, em reunião com promotores de Justiça de Defesa do Consumidor.