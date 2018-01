Ligação política teria começado na CPI do IPTU Testemunha que prestou depoimento sob sigilo ao Ministério Público do Estado (MPE) afirmou que a ligação da quadrilha acusada de fraudar impostos na capital com políticos começou na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da Câmara Municipal, instalada em 2009.