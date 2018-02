Ligação Leste-Oeste ficará interditada na próxima semana para obras

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar a Ligação Leste-Oeste, perto da Praça Franklin Roosevelt, em ambos os sentidos, para obras de requalificação urbana da Praça. A interdição acontece das 22h às 5h, entre este sábado (10/03) e o próximo (17/03). Para minimizar as consequências da interdição, serão implantadas as seguintes rotas alternativas de acordo com as origens e destinos abaixo.

Com destino a Av. 23 de Maio e Zona Leste

Motoristas provenientes das Avenidas Rebouças e Dr. Arnaldo via Rua da Consolação, poderão sair à direita na Rua Fernando de Albuquerque, entrar à esquerda na Rua Augusta, entrar à direita na Rua Peixoto Gomide, entrar à esquerda na Rua Batata Ribeiro, contornar a Pça. 14 Bis, seguir pela Rua Manoel Dutra, entrar à esquerda na Rua João Passalácqua e à direita no acesso à Ligação Leste-Oeste.

A partir da Rua da Consolação, junto ao acesso interditado, deverão continuar em frente na Rua da Consolação, Viaduto Nove de Julho, Viaduto Jacareí e Rua Maria Paula. A partir daí, os veículos com destino a Av. 23 de Maio deverão seguir pela Rua Asdrúbal do Nascimento e os veículos com destino a Zona Leste deverão seguir em frente pelo Viaduto Dona Paulina, Praça João Mendes e Rua Tabatinguera até o Viaduto de acesso a Av. Radial Leste.

Os motoristas provenientes da Av. São João, poderão sair à direita na Rua Sebastião Pereira, passar pelo Largo do Arouche e entrar na Rua do Arouche, seguir até a Pça da República, entrar na Av. São Luís, seguir pela Rua. Maria Paula. A partir daí, seguir o trajeto acima especificado para os veículos com destino da Av. 23 de Maio ou Zona Leste.

Os motoristas que se encontrarem na Rua Amaral Gurgel, próximos a interdição, deverão entrar à direita na Rua Maria Borba, à direita na Rua Dr. Cesário Mota Jr., à direita na Rua Major Sertório, à esquerda na Av. Ipiranga e finalmente à direita na Av. São Luís, continuando pelo trajeto citado acima.

Com destino a Lapa, Rua da Consolação e Zona Oeste

Os motoristas deverão sair à direita no acesso a Bela Vista e Rua Conselheiro Ramalho, entrar à direita na Rua São Domingos, entrar à esquerda na Rua Major Diogo, novamente à esquerda na Rua Santo Antonio e entrar à direita na Rua Martinho Prado. A partir daí, se o destino for Rua da Consolação, deverão entrar à esquerda na Rua Augusta e à direita na Rua Caio Prado. Com destino à Lapa, deverão entrar na Rua Nestor Pestana, seguir pela Rua Araújo, entrar à esquerda na Rua General Jardim até a Rua Amaral Gurgel ou entrar à direita na Rua Rego Freitas, acessar a pista da esquerda da Av. Duque de Caxias, e finalmente entrar a esquerda na Av. São João.