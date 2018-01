Confira o calendário dos ensaios de carnaval das escolas de samba de SP

SÃO PAULO - A Liga SP, responsável pela organização dos desfiles das escolas de samba de São Paulo, divulgou nesta quarta-feira,11, o calendário oficial dos ensaios técnicos de carnaval no Sambódromo do Anhembi, zona oeste de São Paulo.

Ao todo, serão 51 ensaios distribuídos por 17 datas entre os dias 5 de janeiro e 2 de fevereiro de 2018. Os eventos têm entrada gratuita ao público e são uma prévia do desfile oficial, que acontece nos dias 9 e 10 de fevereiro de 2018 no Sambódromo do Anhembi.

+++ Doria quer pôr carnaval de blocos na 23 de Maio

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A primeira agremiação a realizar o ensaio técnico é a Camisa Verde e Branco, que deve estrear na avenida no dia 5 de janeiro, às 21h.

Confira a programação completa:

Dia 5 de janeiro (sexta-feira)

21h - Camisa Verde e Branco

Dia 6 de janeiro (sábado)

20h30 - Unidos de Vila Maria

21h45 - Rosas de Ouro

23h - Império de Casa Verde

Dia 12 de janeiro (sexta-feira)

21h - Mocidade Alegre

22h15 - Mancha Verde

Dia 13 de janeiro (sábado)

18h - Imperador do Ipiranga

19h15 - Colorado do Brás

20h30 - Nenê de Vila Matilde

21h45 - Unidos de Vila Maria

23h - Rosas de Ouro

0h15 - Gaviões da Fiel

1h30 - Vai-Vai

Dia 14 de janeiro (domingo)

19h - Dragões da Real

20h15 - Pérola Negra

21h30 - Barroca Zona Sul

Dia 18 de janeiro (quinta-feira)

21h - Império de Casa Verde

Dia 19 de janeiro (sexta-feira)

21h - Águia de Ouro

22h15 - Mocidade Alegre

23h30 - Independente

Dia 20 de janeiro (sábado)

18h - Leandro de Itaquera

19h15 - X-9 Paulistana

20h30 - Tom Maior

21h45 - Peruche

23h - Mancha Verde

0h15 - Camisa Verde e Branco

1h30 - Barroca Zona Sul

Dia 24 de janeiro (quarta-feira)

21h45 - Vai-Vai

Dia 25 de janeiro (quinta-feira)

19h15 - Acadêmicos do Tucuruvi

21h45 - Gaviões da Fiel

Dia 26 de janeiro (sexta-feira)

21h - Tom Maior

22h15 - Leandro de Itaquera

Dia 27 de janeiro (sábado)

18h - Pérola Negra

19h15 - Águia de Ouro

20h30 - Mocidade Alegre

21h45 - Unidos de Vila Maria

23h - Rosas de Ouro

0h15 - Nenê de Vila Matilde

1h30 - Independente

Dia 28 de janeiro (domingo)

18h - Acadêmicos do Tucuruvi

19h15 - Dragões da Real

20h30 - Acadêmicos do Tatuapé

21h45 - Império de Casa Verde

Dia 31 de janeiro (quarta-feira)

21h - Águia de Ouro

22h15 - Camisa Verde e Branco

Dia 1º de fevereiro (quinta-feira)

21h - Gaviões da Fiel

22h15 - Peruche

23h - X-9 Paulistana

Dia 2 de fevereiro (sexta-feira)

20h - Mancha Verde

21h15 - Tom Maior

22h30 - Acadêmicos do Tatuapé

23h45 - Vai-Vai