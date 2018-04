Liga quer bombeiros na Cidade do Samba Dois dias após o incêndio na Cidade do Samba, a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) pediu ontem ao governo do Estado do Rio a criação de uma brigada permanente do Corpo de Bombeiros no local. O diretor de Carnaval da entidade, Elmo José dos Santos, agora quer "redimensionar" o sistema antifogo, que foi insuficiente para debelar o incêndio, na segunda.