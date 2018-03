Liga muda novamente ordem do desfile das campeãs em SP A Liga das Escolas de Samba de São Paulo mudou novamente a ordem do Desfile das Campeãs do carnaval por causa da presença de três agremiações ligadas à torcidas de futebol. Na próxima sexta-feira, 11, a ordem dos desfiles foi organizada para que o desfile da Dragões da Real, ligada ao São Paulo e campeã do Grupo de Acesso; Gaviões da Fiel, ligada ao Corinthians e Mancha Verde, ligada ao Palmeiras, sejam intercalados.