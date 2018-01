Liga define ordem dos desfiles das escolas de samba no carnaval 2016

SÃO PAULO - A Liga Independente das Escolas de Samba definiu a ordem dos desfiles do Grupo Especial para o carnaval 2016. As apresentações estarão divididas entre a sexta-feira, 5 de fevereiro, e o sábado, 6.

Ao todo, 14 agremiações participam do desfile, cuja ordem de apresentação foi definida por sorteio no último sábado, 20. A atual campeã, a Vai-Vai, que homenageou a cantora Elis Regina na última edição do evento, desfilará no segundo dia da festa, sendo a quinta escola do sábado a se apresentar no sambódromo. A posição do desfile foi escolhida pela própria escola - direito adquirido por ser a última vencedora.

Outras posições também já estavam definidas. Por regulamento, a atual vice-campeã do Grupo de Acesso, a Pérola Negra, é quem abre o carnaval no Anhembi. Já a campeã, Unidos do Peruche, inicia os desfiles do sábado. As festividades serão encerradas pela X-9 Paulistana e pela Acadêmicos do Tatuapé, que ficaram na 11ª e 12ª colocação, respectivamente, neste ano.

No Grupo de Acesso, quem abre a noite do domingo, 7 de fevereiro, é a Barroca Zona Sul, atual vencedora do Grupo 1. As últimas rebaixadas, Tom Maior e Mancha Verde, serão a segunda e a penúltima, respectivamente, a se apresentarem.

Confira a ordem dos desfiles:

Sexta-feira, 5 de fevereiro

1. Pérola Negra

2. Unidos de Vila Maria

3. Águia de Ouro

4. Rosas de Ouro

5. Nenê de Vila Matilde

6. Gaviões da Fiel

7. Acadêmicos do Tatuapé

Sábado, 6 de fevereiro

1. Unidos do Peruche

2. Império de Casa Verde

3. Acadêmicos do Tucuruvi

4. Mocidade Alegre

5. Vai-Vai

6. Dragões da Real

7. X-9 Paulistana

Domingo, 7 de fevereiro

1. Barroca Zona Sul

2. Tom Maior

3. Colorado do Brás

4. Morro da Casa Verde

5. Camisa Verde e Branco

6. Imperador do Ipiranga

7. Leandro de Itaquera

8. Mancha Verde

9. Independente Tricolor