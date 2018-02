Liga define ordem do desfile de carnaval de SP em 2012

SÃO PAULO - A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo divulgou nesta segunda-feira, 11, a ordem dos desfiles do carnaval paulistano de 2012 do Grupo Especial e do Grupo de Acesso.

No primeiro dia de desfiles, sexta-feira, 17 de fevereiro, irão desfilar no sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, as seguintes escolas do Grupo Especial:

1ª - Camisa Verde e Branco

2ª - Império de Casa Verde

3ª - X-9 Paulistana

4ª - Vai-Vai

5ª - Rosas de Ouro

6ª - Acadêmicos do Tucuruvi

7ª - Mancha Verde

Já no sábado, dia 18, desfilam mais sete escolas do Grupo Especial:

1ª - Dragões da Real

2ª - Pérola Negra

3ª - Mocidade Alegre

4ª - Águia de Ouro

5ª - Unidos de Vila Maria

6ª - Gaviões da Fiel

7ª - Tom Maior

Os desfiles do Grupo de Acesso acontecem no domingo, dia 19 de fevereiro. A ordem das escolas:

1ª - Unidos de São Lucas

2ª - Estrela do 3º Milênio

3ª - Unidos do Peruche

4ª - Nenê de Vila Matilde

5ª - Morro da Casa Verde

6ª - Imperador do Ipiranga

7ª - Acadêmicos do Tauapé

8ª - Leandro de Itaquera