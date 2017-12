Liga de SP sorteia ordem dos desfiles para o carnaval 2010

A Liga das Escolas de Samba de São Paulo sorteou na segunda-feira a ordem dos desfiles do Grupo Especial no carnaval de 2010, previstos para os dias 12 e 13 de fevereiro, no Anhembi, zona norte da capital. Ambas as noites serão abertas por apresentações de afoxés. A primeira escola a desfilar na sexta-feira será a Imperador do Ipiranga, que subiu do Grupo de Acesso neste ano. Na mesma noite se apresentarão ainda a Rosas de Ouro e a Vai-Vai.

Veja também:

A cobertura do carnaval 2009

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A segunda noite será aberta pela Águia de Ouro, que também subiu para a elite do samba neste ano. A Mocidade Alegre, campeã do carnaval de 2009, será a terceira agremiação a se apresentar. Também foi sorteada ontem a ordem dos desfiles do Grupo de Acesso, que terá no próximo ano a tradicional Nenê de Vila Matilde. A escola da zona leste será a quinta a desfilar. As apresentações começarão na noite de domingo.

Confira a ordem dos desfiles:

Sexta-feira, 12/02/2010

Imperador do Ipiranga

Leandro de Itaquera

Acadêmicos do Tucuruvi

Mancha Verde

Unidos da Vila Maria

Rosas de Ouro

Vai-Vai

Sábado, 13/02/2010

Águia de Ouro

Tom Maior

Mocidade Alegre

X-9 Paulistana

Gaviões da Fiel

Império de Casa Verde

Pérola Negra