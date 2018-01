Liga de carnaval rejeita recurso e Pérola Negra será rebaixada

A Liga das Escolas de Samba de São Paulo rejeitou o recurso da Pérola Negra e a agremiação será mesmo rebaixada. A Pérola Negra pedia reconsideração do resultado do carnaval paulista para tentar se manter no Grupo Especial.

Ao entrar com recurso, na semana passada, a Pérola Negra havia alegado que seu desfile acabou prejudicado pelos problemas com a iluminação do sambódromo do Anhembi. A escola era a primeira a desfilar e o início do desfile foi atrasado depois que um transformador da Eletropaulo explodiu. Alguns refletores ficaram apagados por cerca de 40 minutos. Durante a passagem da escola, alguns refletores não funcionaram.

A Liga aceitou o recurso para análise na semana passada e a Pérola Negra chegou a comemorar nas redes sociais a manutenção no Grupo Especial. Mas a Liga realzou na noite de segunda, dia 22, uma Assembleia Geral Extraordinária para debater o assunto. Segundo nota divulgada no site da Liga, a Assembleia decidiu que será mantido o julgamento e o resultado do Carnaval 2016, "que foi homologado após a apuração do dia 9 de fevereiro".

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da agremiação mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.