Líderes do PCC são presos durante megaoperação na Cracolândia

Entre os 38 presos na megaoperação das Polícias Civil e Militar na manhã deste domingo, 21, na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, está Fabio Lucas dos Santos, o FB, acusado de ser o responsável por abastecer os traficantes locais. Ele foi preso em Caraguatatuba, no litoral norte. Outro importante traficante preso é Leandro Monteiro Moja, o Léo do Moinho, apontado pelo Departamento de Narcóticos (Denarc) como o responsável pela morte do socorrista Bruno de Oliveira Tavares, no começo de maio. A vítima foi à Cracolândia com o dono de uma clínica e a mãe de um usuário para resgatar o filho da mulher, mas foi confundido com um criminoso do Comando Vermelho (CV), facção rival do Primeiro Comando da Capital (PCC) - que domina a região. Segundo a polícia, Léo do Moinho foi flagrado em escutas telefônicas autorizadas pela Justiça dando a ordem para executar o socorrista.

Ao todo, cerca de 600 agentes participaram da ofensiva contra o tráfico de drogas, que ainda contou com apoio de helicópteros que sobrevoaram a área. Para ação, foram expedidos cerca de 70 mandados de prisão e 50 de busca e apreensão. Conforme o Denarc, foram detidos traficantes apontados como responsáveis por fornecer a droga na Cracolândia. Entre os presos, estão bandidos que foram filmados segurando armas no entorno, nas últimas semanas, de acordo com os policiais. Segundo o balanço parcial, foram apreendidos três fuzis, uma submetralhadora, uma pistola calibre 380, entre outras armas, além de vários tijolos de crack.