Líder indígena gosta de passear pelo centro Para Maurício da Silva, presidente da Associação dos Índios Guaranis da Aldeia do Jaraguá (Amba-Verá), não existe lugar mais aconchegante em São Paulo do que sua aldeia, na zona norte da cidade. Porém, constantes "viagens" ao centro de São Paulo levaram-no a apreciar uma outra paisagem um pouco menos bucólica da capital paulista: o Vale do Anhangabaú.