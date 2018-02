Líder em panes, Linha 7 fechará aos domingos também Líder em panes graves no ano passado, com 13 ocorrências, a Linha 7-Rubi será fechada aos domingos a partir de julho, segundo a CPTM. Neste ano, foram três ocorrências. O mesmo deve ocorrer em junho com a Linha 8-Diamante, assim que acabarem as obras da Linha 9-Esmeralda, que interrompem o funcionamento do ramal aos domingos.