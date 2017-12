Líder do PSD vê motivação política em denúncia

"É muita coincidência. Ele anunciou que é candidato ao governo antes de ontem (quarta-feira). Em seguida vem essa avalanche. Eu vejo muito a questão política, a candidatura dele incomoda muita gente", afirmou Edir. Questionada sobre quem a candidatura de Kassab incomodaria, a vereadora respondeu: "Os dois: incomoda o PT e o PSDB".

A vereadora rechaçou a possibilidade de a denúncia pôr fim ao projeto político de Kassab. "Nenhuma notícia negativa ajuda. Mas daí a declarar sepultada a candidatura dele já é exagero", completou a vereadora, que saiu do DEM juntamente com o ex-prefeito para fundar o PSD em 2011.

Fontes do Ministério Público Estadual (MPE) negam qualquer uso político da divulgação do teor do depoimento dado pela testemunha protegida em 19 de dezembro, último dia antes do recesso de fim do ano do órgão. Os promotores retornaram ao trabalho apenas nesta semana. A advogada que defende a testemunha ouvida pelo MPE também negou qualquer motivação política das declarações de sua cliente.

Cautela. O líder do PT na Câmara Municipal, vereador Alfredinho, também considerou grave a denúncia contra Kassab, mas cobrou cautela. "Quando é com uma autoridade do peso do ex-prefeito, é sempre preocupante. Mas é preciso ter cautela, é preciso ter provas concretas", afirmou.

Aliado do petista, o vereador e ex-secretário de Governo Antonio Donato (PT) e o vereador Aurélio Miguel (PR) são acusados no mesmo depoimento de terem pedido R$ 5 milhões para arquivar a CPI do Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU), em 2009. Ambos negam as acusações. / JOSÉ ROBERTO CASTRO e FABIO LEITE