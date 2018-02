Líder do PCC é transferido para Rondônia Acusado de ser o mandante da morte de policiais em São Paulo, o preso Francisco Antonio Cesário da Silva, o "Piauí", deixou na tarde de ontem a Penitenciária Estadual de Avaré, no sudoeste paulista, e foi levado para a Penitenciária Federal de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. Como o Estado adiantou, o criminoso é o primeiro de uma lista de presos de alta periculosidade que serão levados para prisões de segurança máxima, como parte do acordo firmado com autoridades federais.