Líder do furto do BC é preso na zona sul Acusado pela polícia de ser o líder e mentor do milionário assalto ao Banco Central de Fortaleza, Edésio Batista das Neves Sobrinho, de 32 anos, foi preso ontem na Favela do Buraco Quente, zona sul de São Paulo. O roubo aconteceu em agosto de 2005 e foram levados R$ 165 milhões.