Líder de movimento é empresário

Com sede no Rio, o MUBC é uma entidade civil que representa os motoristas, embora não seja um sindicato. Nas últimas eleições, apoiou a candidatura ao Senado do atual presidente do PMDB-RJ, Jorge Picciani, e do senador Lindberg Farias (PT).

Sindicalistas paulistas, que foram contra a paralisação, dizem que as empresas de Botelho têm mais de mil caminhões, o que facilitaria seu poder de mobilização. Segundo eles, ao pedir a redução do período de descanso dos caminhoneiros de 11 para 8 horas, o empresário está pensando em aumentar seus lucros.

Botelho começou a militância em 1983, na Federação Nacional dos Condutores de Veículos. Dois anos depois, participou de uma greve de caminhoneiros. Pouco mais tarde, fundou o Sindicato dos Caminhoneiros do Rio, Espírito Santo e Bahia. Em 1998, criou o MUBC.

Botelho consolidou sua fama por meio de um programa diário para caminhoneiros na Rádio Globo do Rio. Em 1999, coordenou uma paralisação de quatro dias, que terminou após o governo federal anunciar a suspensão do aumento do diesel. Em entrevista ao Estado, em 30 de julho de 1999, disse: "Seremos a entidade mais poderosa do País".