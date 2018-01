Líder de grupo de extermínio em SP vai para o semiaberto

O ex-policial militar Florisvaldo de Oliveira, de 50 anos, conhecido como "Cabo Bruno" nos anos 1980 e acusado de matar mais de 50 pessoas na periferia da zona sul de São Paulo, recebeu nesta quarta-feira, 19, o direito ao regime semiaberto. Ele já cumpriu 18 dos 113 anos da pena.

A decisão foi tomada pela juíza Sueli Zeraik Oliveira Armani, da 1º Vara das Execuções Criminais de Taubaté, no interior de São Paulo. Com a progressão do regime, Florisvaldo poderá passar o dia fora da prisão e voltar apenas para dormir.

No último dia 17, o promotor Paulo Rogério Bastos Costa, do Ministério Público de Tremembé, no Vale do Paraíba, se manifestou favoravelmente à progressão para o semiaberto, pois Florisvaldo já havia cumprido um sexto de sua pena.

Ele foi submetido a uma avaliação psicossocial-criminológica por funcionários da unidade prisional e assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP). O Estado apurou que o resultado dos exames foram concluídos no início deste mês e todos os pareceres foram favoráveis à progressão da pena.

A Secretaria de Administração Pública não divulgou para qual presídio ele será encaminhado, por questão de segurança.