Líder da Rocinha nega vínculo com traficantes

O líder comunitário da Favela da Rocinha, Vanderlan Barros de Oliveira, o Feijão, entregou à polícia um cordão de ouro e dois relógios falsificados de traficantes que invadiram o Hotel Intercontinental, sábado passado, e que ele havia guardado, a pedido dos bandidos. Chamado pelos criminosos para negociar a rendição do bando aos policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Feijão, que é investigado por associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, negou ligação com a quadrilha.