Líder da Favela da Rocinha é executado O presidente da Associação de Moradores do Bairro Barcelos, uma entidade comunitária da Rocinha, Vanderlan Barros de Oliveira, o Feijão, de 41 anos, foi morto com cinco tiros. O crime aconteceu ontem, por volta das 15h45, na favela, zona sul do Rio.