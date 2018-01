Líder cresceu em ocupações e mantém trajetória dos pais Aos 29 anos, Welita Caetano mora em ocupações desde os 9. "Lembro até hoje o dia que meus pais fizeram as malas e tivemos de sair de uma pensão ao lado da rodoviária para morar no albergue do Viaduto Pedroso", diz a jovem, que veio para a capital paulista com a família de Anápolis, no interior de Goiás.