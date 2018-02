Licitação do Trecho Norte chega à fase final O Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A) recebeu ontem as propostas dos 18 grupos que concorrem à execução das obras dos seis lotes do Trecho Norte do Rodoanel. As propostas serão analisadas pela empresa. A previsão é de que o resultado da licitação seja divulgado em dezembro e os vencedores sejam homologados no mesmo mês. As obras do último trecho do Rodoanel devem começar em janeiro.