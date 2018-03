Licitação do monotrilho do ABC sai em 90 dias, diz Alckmin

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) afirmou nesta terça-feira, 16, que a licitação da Linha 18-Bronze do Metrô de São Paulo sairá em 90 dias. O dirigente disse ainda que espera que as obras comecem ainda neste ano.

A Linha 18, que será em forma de monotrilho, deverá ter 12 estações e 14,3 km de comprimento. Ela vai ligar a Estação Tamanduateí da Linha 2-Verde até a futura Estação Paço Municipal, no centro de São Bernardo do Campo, no ABC.

Posteriormente, o ramal poderá ser estendido até o bairro Alvarenga. A Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos espera que a linha seja feita por meio de uma parceria público-privada (PPP).