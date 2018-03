Licitação de 15 mil pontos está parada A Prefeitura pretende levar o mesmo tipo de iluminação da Avenida Paulista, com lâmpadas brancas de vapor metálico, para o centro histórico e outros pontos da capital. No início de fevereiro, no entanto, o Tribunal de Contas do Município (TCM) adiou o processo de licitação para o sistema de iluminação pública. A concorrência do contrato estimado em R$ 378 milhões inclui a instalação de 15 mil pontos de luz.