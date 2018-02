Licenciamento por trechos é um risco, alerta ambientalista

Para ele, com as obras em andamento, aumenta a pressão para que as licenças sejam emitidas sem que os devidos ajustes tenham sido feitos previamente.

"Essa coisa de fazer por lote é muito complicada. É muito arriscado, porque, se faltar uma condicionante, para tudo e há perda de dinheiro. Muitas coisas que deveriam estar bem estabelecidas na licença prévia podem ser postergadas para a licença de instalação e, de lá, para a licença de operação", diz ele. "No final, isso representa um imbróglio do ponto de vista jurídico que pode inviabilizar o empreendimento." / B.R.