Licenciamento de placa de final 1 acaba amanhã Termina amanhã o prazo para licenciar veículos com placa de final 1 no Estado de São Paulo. O procedimento é obrigatório para todos os proprietários e pode ser feito pela internet (nos sites dos bancos conveniados), no caixa eletrônico ou pelo atendimento telefônico das instituições. Também é possível fazê-lo pessoalmente na Ciretran ou no posto do Detran do município onde o veículo está registrado.