Licença parada no Condephaat atrasa obra em 9 meses Neste ano, 62 pedidos de autorização para reforma já foram protocolados no Conselho Estadual de Defesa do Patrimônio Histórico (Condephaat). Segundo o decreto que tombou parte do perímetro dos Jardins Europa, América, Paulista e Paulistano, a execução dos projetos depende diretamente da aprovação prévia das solicitações. Mas o trâmite não é fácil nem rápido. Segundo engenheiros e arquitetos que trabalham na região, obter a licença leva cerca de nove meses.