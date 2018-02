Licença foi triplicada Concedido pela internet, o alvará provisório chegou a triplicar o número de licenças para empreendimentos de até 1.500 metros quadrados concedidas mensalmente pela Prefeitura. Até a decisão judicial publicada no último dia 15, a emissão do benefício era imediata, podendo ser obtida após o contribuinte prestar informações online para um técnico do sistema. Se o imóvel não tivesse pendências, a regularização acontecia na mesma hora.