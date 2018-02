Líbio espanca e some com filha de brasileira A brasileira Cecília von Adamovich recebe abrigo e apoio jurídico da Embaixada do Brasil em Trípoli, na Líbia, desde o domingo passado. Segundo relato da brasileira, o ex-marido, que é líbio, a espancou e sequestrou a filha que tiveram quando ainda estavam casados. Na quinta-feira, ela postou o caso no Facebook. Cecília teria obtido a guarda da menina na Suécia, onde vinha morando. Ela tinha ido a Trípoli por insistência do ex-marido, que queria ver a filha.