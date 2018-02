Libertado, após pagar R$ 50 mil de fiança, motorista que matou 2 garis na Marginal O gerente de banco Fernando Mirabelli, de 32 anos, foi colocado em liberdade ontem, depois de pagar fiança de R$ 50 mil. No sábado, ele atropelou três garis e matou dois no acesso da Ponte Ari Torres, na Marginal do Pinheiros, zona sul da capital paulista.