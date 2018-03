Libertada criança que era mantida refém em Campinas

SÃO PAULO - A criança de 1 ano e 4 meses que era mantida refém nesta sexta-feira, 21, foi libertada sem ferimentos por volta do meio-dia, em Campinas, no interior de São Paulo.

Um homem manteve o bebê em um cômodo da casa na Rua Fernão Lopes, no bairro Taquaral, desde 5 horas. Um equipe do Grupo de Apoio Técnico Especializado (GATE) esteve no local para negociar a libertação da criança. O suspeito foi preso.

Segundo informações dos bombeiros, o homem estaria armado com um objeto cortante. Ainda não há informação sobre a ligação do suspeito com a criança.