Liberado trecho de serra da Rodovia Anchieta após acidente

* Texto atualizado às 13h10

SÃO PAULO - A pista sul da Rodovia Anchieta está liberada para o tráfego de veículos, no sentido litoral, depois de ficar interditada por quase quatro horas para a remoção de um caminhão acidentado na manhã desta quinta-feira, 6. O veículo de carga bateu em um muro de contenção da via por volta das 9h e o óleo diesel do motor vazou na pista.

O trecho compreendido entre o km 40 e o km 55 da rodovia ficou totalmente bloqueado durante a limpeza do produto químico. O acidente ocorreu na altura do km 41 e ninguém ficou ferido com a colisão, informa a concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, a Ecovias.

A pista norte da Anchieta teve tráfego invertido para atender a demanda de veículos que já saíam da capital no sentido Baixada Santista. Mesmo com a liberação, a via segue operando no sentido Santos porque a Ecovias já iniciou a Operação Descida.

A operação monitora o tráfego de veículos que saem de São Paulo no feriado da Independência do Brasil, comemorado nesta sexta-feira, 7. A descida da serra é feita tanto pela pista sul quanto pela norte da Anchieta e também na via sul da Rodovia dos Imigrantes. O motorista que deseja sair da baixada, no sentido capital, deve seguir por meio da pista norte da Imigrantes.

A Operação Comboio que estava em vigor desde às 7h30 foi finalizada por volta das 12h40, segundo a Ecovias, devido a melhora na visibilidade nas estradas. As demais rodovias do sistema estão com boas condições de tráfego e visibilidade, informa a concessionária.