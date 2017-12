Liberado trânsito na rua Lins de Vasconcelos

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) liberou por volta das 4h45 desta segunda-feira, 19, o trânsito na Rua Lins de Vasconcellos, próximo ao local do desabamento da sede da Igreja Renascer. No momento, a Rua Robertson foi bloqueada, entre a Lins e a Lacerda Franco. Veja também Casal Hernandes divulga nota sobre desabamento Igreja Renascer divulga lista das vítimas do desabamento Teto da Igreja Renascer desaba na zona sul de SP; há mortos As equipes de resgate continuaram o trabalho nos escombros do templo na madrugada desta segunda-feira, em busca de possíveis vítimas. Até o momento, a Secretaria de Segurança Pública afirma que sete pessoas morreram e outras 96 ficaram feridas. A lista de feridos divulgada pela assessoria de imprensa da igreja tem 120 nomes. O teto da sede, na Rua Lins de Vasconcellos, no Cambuci, zona sul de São Paulo, desabou completamente às 18h50 de domingo, no momento em que fiéis do culto das 17 horas saíam e outros chegavam para a celebração seguinte. Cerca de 400 pessoas estavam no local, que tem capacidade para 1.800 pessoas. oito imóveis ao redor do local foram interditados. As vítimas fatais são as seguintes: Maria Amelia de Almeida, 60 anos; Acir Alves da Silva, 80; Maria Erlisa, 48; Gabriela Lacerda, 15; Dalva Ferreira de Oliveira, 70, e Silva Gomes Moreira, 50. (Colaborou Daniela do Canto, do estadão.com.br)