Liberado tráfego na Rodovia dos Bandeirantes após 7 horas

O tombamento de uma carreta carregada de refrigerantes causou a interdição total da pista sentido São Paulo da Rodovia dos Bandeirantes na altura do quilômetro 40 durante cerca de 7 horas, das 21 horas até as 4 horas da manhã desta sexta-feira, 13. O motorista sofreu escoriações e passa bem, mas a carga ficou espalhada na pista. Durante o período de interdição, o tráfego foi desviado na saída do quilômetro 49 e quem vinha para São Paulo pela Rodovia dos Bandeirantes tinha que pegar a Rodovia Anhanguera e voltar para Bandeirantes pelo Rodoanel. Quem já estava na Anhanguera não conseguia entrar no acesso do quilômetro 50 para a Bandeirantes.