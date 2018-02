Liberadas ruas perto de restaurante no Rio As ruas no entorno da Praça Tiradentes, no centro do Rio, onde o restaurante Filé Carioca explodiu na quinta-feira passada por causa de vazamento de gás, foram liberadas totalmente ontem. Na Rua Vergueiro, zona sul de São Paulo, uma lanchonete foi interditada ontem durante vistoria da Prefeitura. Segundo o Departamento de Controle do Uso de Imóveis (Contru), foi constado o armazenamento irregular de botijões de gás no local. Outros estabelecimentos seriam fiscalizados no decorrer do dia.