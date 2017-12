Liberadas cinco pessoas feitas reféns em agência dos Correios na zona leste

SÃO PAULO - Quatro homens armados fizeram cinco funcionários e clientes reféns em uma agência dos Correios na Vila Formosa, zona leste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 15. As informações são da Polícia Militar, segundo a qual, a libertação das pessoas ocorreu por volta das 12h38.

A ocorrência teve início por volta das 8h30 em uma agência localizada no número 447 da Rua Ouricuri. Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi enviado ao local para negociar com o bando. Em frente à agência, há ainda viaturas de patrulhamento da PM e uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Segundo a polícia, uma testemunha viu quando os homens renderam a tesoureira da agência dos Correios, na casa dela, e telefonou para a polícia. Ela teria sido levada até a instituição pelos bandidos.