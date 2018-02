Liberação dos corpos ainda deve demorar 15 dias Como todos os corpos foram carbonizados na explosão que ocorreu no momento da queda, o processo de identificação deve ser lento. Profissionais do Instituto de Criminalística (IC) já recolheram amostras de DNA de familiares das vítimas. No Hotel Atlante Plaza, parentes se reuniram ontem com o gestor do IC, Francisco Sarmento. A previsão é de que a identificação e liberação dos corpos sejam feitas em um prazo de 15 dias.