Liberação da droga divide médicos psiquiatras A possibilidade da descriminalização da maconha divide médicos psiquiatras. Por um lado, o psiquiatra Dartiu Xavier, professor titular da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e diretor do Programa de Orientação e Assistência a Dependentes (Proad), defende a descriminalização da maconha há 30 anos sob o argumento de que estudos apontam que só 9% dos usuários da droga terão algum problema de saúde, como diminuição do raciocínio, da concentração, ou desenvolverão algum problema mental. "É a exceção, não é regra. O potencial danoso do consumo de álcool é muito maior", afirma ele.