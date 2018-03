Leve uma geladeira com você

O cooler já faz parte do kit de verão. E para esta temporada há muitas novidades no mercado, bem mais elaboradas do que o tradicional baldão de polipropileno, que parece uma grande lata de cerveja. O Estado selecionou cinco modelos com designs e recursos diferentes que acabam de chegar ao mercado.

Para verificar a eficiência dos lançamentos, convidamos a beer sommelier Kathia Zanatta, de 27 anos, para testá-los. Nenhum foi reprovado, mas não foram todos que mantiveram por muito tempo a temperatura da bebida.

Entre as novidades, o Icy Tunes é o que mais se destaca, por ter um formato de três em um, ou seja, uma mistura de cooler com mala de viagem e sistema de som. Quadrado, tem rodinhas na base e um cabo retrátil como o das malas de viagem, sistema que facilita muito seu transporte. O maior diferencial é ter acoplado rádio e MP3 player. Tem capacidade para 38 litros. "A farofa fica superorganizada", brinca Kathia. "Mas ele ganha em praticidade."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Teste. Para saber se os coolers de fato fazem o que prometem, Kathia fez o teste da cerveja. Foram colocadas latinhas em temperatura ambiente dentro dos coolers com gelo. Depois de uma hora, Kathia abriu as latas e provou as cervejas. Repetiu o processo uma hora mais tarde. "O Icy Tunes e o cooler da Brahma resfriaram mais rapidamente as bebidas que os demais; porém, o primeiro manteve melhor a temperatura ao longo do tempo."

A empresa fabricante do cooler da Brahma, a Doctor Cooler, diz que o produto tem melhor desempenho se o consumidor encher o recipiente empilhando as latas até a tampa, mas deixando no meio um buraco para completar de gelo. Não foi esse o processo usado no teste. O gelo ficou em volta das latas e o cooler não estava cheio.

Para quem vai viajar de carro, o cooler automotivo da Black & Decker pode ser uma boa pedida. Ele é elétrico. Sua tomada se adapta tanto à tomada caseira como à do isqueiro do painel do carro. Tem a função de resfriar, como uma minigeladeira, ou aquecer. Há dois modelos, um pequeno, para 6 litros, e outro com capacidade seis vezes maior, batizado de family cool box. Esse, quando fechado, funciona como uma mesa. Tem até porta-copos.

Após 12 horas. As cervejas ficaram nos coolers até o dia seguinte. Em todos, as bebidas estavam quentes e o gelo, derretido. Só permaneceu gelada a latinha que estava no modelo elétrico.