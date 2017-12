Lésbicas fazem passeata pela Avenida Paulista

Como preparativo para a Parada Gay, na tarde deste sábado, 13, será realizada a 7ª Caminhada de Lésbicas e Bissexuais de São Paulo. Cerca de 300 pessoas já estão concentradas na Praça Osvaldo Cruz, juntamente com um carro de som, de onde deverão sair logo mais em direção à Avenida Paulista.

As manifestantes seguem até o Museu de Arte de São Paulo (Masp) e, de lá, até o Boulevard Nove de Julho. Está programada a realização de um show no Boulevard, que fica atrás do Masp, com início previsto para às 18 horas. O tema deste ano da caminhada é “Não se Cale! Ser Lésbica é um direito!”.

Além da caminhada, também como aquecimento para a Parada, ocorre neste sábado o Gay Day, no Playcenter. Amanhã, às 10 horas começa a concentração na Avenida Paulista. Ao meio-dia, acontece o ato de abertura, e os 20 trios elétricos começam a descer em direção à Consolação e, depois, sentido centro.