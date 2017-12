Lerner vai propor a SP 'corredores circulares'

CAIO DO VALLE, O Estado de S.Paulo

Conhecido por implantar o sistema de corredores de ônibus de Curitiba (PR) nos anos 1970, o urbanista e ex-prefeito Jaime Lerner vai apresentar à Prefeitura de São Paulo projeto que propõe a criação de uma rede expressa de corredores para a cidade. Seriam três grandes corredores circulares, que fariam do transporte coletivo "uma alternativa inquestionável ao uso continuado do carro" e parecida com "qualquer rede de metrô".

Ele apresentará um estudo sobre o assunto em uma palestra hoje, no Conselho de Trânsito e Transporte da Prefeitura, presidido pelo secretário dos Transportes, Jilmar Tatto. Em um texto que escreveu para apresentar suas ideias, obtido pelo Estado, Lerner defende a criação de mais dois corredores radiais (ou seja, rumo à região central da cidade), além dos circulares. "Um de Santana a Grajaú, pela Avenida 23 de Maio, outro entre a Av. Paulista e Congonhas."

"Isso duplicará a extensão de vias exclusivas para o transporte público, o que aumentará a velocidade média dos ônibus, otimizando em muito a frota e a força de trabalho, o que se traduzirá em maior oferta de ônibus", argumenta o urbanista. "E a criação de linhas diretas entre estações de integração acrescentará novos e expressivos ganhos de tempo para parcela significativa dos passageiros."

O especialista, que já foi prefeito da capital paranaense e governador daquele Estado, sustenta que sua proposta para São Paulo traria conforto e agilidade aos passageiros, atraindo pessoas que atualmente usam carro. Da Paulista até Congonhas, a viagem de ônibus seria feita em 15 minutos, "quando um carro pode levar quase uma hora".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lerner também defende que seja feito pré-embarque nos corredores, para evitar filas e desperdício de tempo nas paradas. O urbanista crê que "São Paulo pode ser a maior cidade do mundo a ter uma rede completa de transporte de superfície de alta qualidade".

Com a rede que proporá hoje, Lerner diz que a malha de corredores de ônibus dobraria em relação aos atuais 119 km. A gestão Fernando Haddad (PT) promete entregar 150 km novos de corredores até o fim de 2016. Um deles tem o traçado que coincide com a proposta de Lerner, passando pelo eixo da Avenida 23 de Maio, ligando as zonas norte e sul da capital.

Faixas. O arquiteto também elogiou as faixas exclusivas implantadas por Haddad (foram 291 km apenas neste ano), mas disse que agora a cidade precisa dar "um salto qualitativo", com a construção de corredores, "ou os ganhos obtidos serão rapidamente perdidos". Isso, segundo ele, "sem prejuízo da expansão da rede de trilhos, naturalmente cara e demorada".

Sobre a qualidade do serviço, ele diz que a conexão entre os diferentes corredores de ônibus tem de ser "rápida e segura, por meio de estações de integração". Também prega que nos cruzamentos em desnível sejam empregadas escadas rolantes, elevadores e rampas, "sem perda de tempo para os passageiros".

"Tudo pensado para conferir segurança, confiabilidade e rapidez ao sistema, como estratégia de resgate da mobilidade", escreveu.

A rede de ônibus de Curitiba, que inspirou cidades como Los Angeles (EUA) e Bogotá (Colômbia) foi aberta em setembro de 1974, quando Lerner estava em seu primeiro mandato de prefeito. Hoje, ela conta com 21 estações de transferência.