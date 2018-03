Leque de alianças inclui base de apoio de Alckmin Em menos de quatro meses, o prefeito Fernando Haddad (PT) conseguiu arregimentar para seu governo nove partidos que também dão apoio ao governador Geraldo Alckmin (PSDB) na Assembleia Legislativa. A estratégia de alianças, orientada e costurada nos bastidores pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é tentar atrair ao máximo os partidos de sustentação ao governo tucano - PRB, PTB, PSB, PSD, PMDB, PP, PR, DEM e PV apoiam Haddad na Câmara Municipal. O objetivo do PT é fragmentar o apoio ao tucano e fortalecer a candidatura do partido ao governo do Estado em 2014 - o mais cotado para disputar as eleições estaduais é o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.